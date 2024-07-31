Самая красивая спортсменка Олимпиады-2024 сделала громкое заявление

Пловчиха Луана Алонсо, представляющая Парагвай, уже успела заработать славу самой красивой спортсменки на Олимпийских играх в Париже. Девушка недавно сообщила, что завершает карьеру, передает NUR.KZ.

Представляющая Парагвай на Олимпийских играх в Париже пловчиха Луана Алонсо несколько дней назад объявила в Instagram, что уходит из спорта. Текущие ОИ были для нее последними в спортивной карьере.

"Теперь официально! Я ухожу из плавания, всем огромное спасибо за поддержку! Прости, Парагвай, и спасибо", - сообщила Алонсо.

Как пишет The New York Post, спортсменка не смогла выйти в полуфинал в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Заплыв состоялся в субботу днем.

К слову, Алонсо многие в Сети называют самой красивой спортсменкой на Олимпиаде-2024. В Instagram на 20-летнюю парагвайку подписаны 389 тысяч человек. Девушка часто публикует красивые снимки, демонстрируя подтянутую фигуру. Под каждым таким фото собираются десятки тысяч лайков.

Напомним, что церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоялась 26 июля. Зрители могли наблюдать за происходящим не в классическом формате с трибун стадиона, а с набережных. Во время парада по Сене проплыли почти 100 лодок с примерно 10 500 спортсменами.

Знаменосцами сборной Казахстана были Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова.

В конце церемонии президент Франции Эммануэль Макрон на площади Трокадеро объявил Олимапиаду-2024 открытой.

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