Сборная Аргентины по футболу победила Украину и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу одержала победу над Украиной в рамках третьего тура группового этапа летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Встреча завершилась "сухой" победой "бело-голубых" со счетом 2:0. Счет в матче открыл 23-летний полузащитник Тьяго Альмада на 47-й минуте. На первой добавленной минуте второго тайма второй гол забил 18-летний Клаудио Эчеверри.

В этой игре дублем из голевых передач отметился полузащитник "Бока Хуниорс" Кристиан Медина.

Таким образом, Аргентина вышла в четвертьфинальную стадию со второго места в группе В, набрав шесть очков после трех матчей.

А украинцы покидают турнир, заняв предпоследнее третье место в данном квартете.

Напомним, ранее олимпийский футбольный турнир также покинула сборная Узбекистана.

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