Сборная Аргентины по футболу победила Украину и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Сборная Украины по футболу одержала победу над Украиной в рамках третьего тура группового этапа летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча завершилась "сухой" победой "бело-голубых" со счетом 2:0. Счет в матче открыл 23-летний полузащитник Тьяго Альмада на 47-й минуте. На первой добавленной минуте второго тайма второй гол забил 18-летний Клаудио Эчеверри.
В этой игре дублем из голевых передач отметился полузащитник "Бока Хуниорс" Кристиан Медина.
Таким образом, Аргентина вышла в четвертьфинальную стадию со второго места в группе В, набрав шесть очков после трех матчей.
А украинцы покидают турнир, заняв предпоследнее третье место в данном квартете.
Напомним, ранее олимпийский футбольный турнир также покинула сборная Узбекистана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2142126-sbornaya-argentiny-po-futbolu-pobedila-ukrainu-i-vyshla-v-1-4-finala-olimpiady-2024/