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Сборная Узбекистана по футболу покинула Олимпийские игры в Париже

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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу: Carl Recine/Getty Images

Сборная Узбекистана по футболу провела свою заключительную игру на летних Олимпийских играх – 2024 в рамках третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Последним соперником узбекистанцев в квартете D стала сборная Доминиканской Республики. Матч завершился результативной ничьей со счетом 1:1. Команды не смогли реализовать свои моменты в первом тайме.

Стартовый гол в этом матче забил игрок доминиканцев Рафаэль Нуньез, успешно реализовавший 11-метровый удар по воротам Владимира Назарова. Сборная Узбекистана ответила спустя семь минут. Гол забил Алишер Одилов с передачи капитана Эльдора Шомуродова.

Таким образом, узбекистанцы заняли последнее четвертое место в группе D, набрав один балл за три матча. Доминиканская Республика с двумя очками расположилась строчкой выше. В следующую стадию олимпийского футбольного турнира из группы D вышли команды Египта и Испании.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2142112-sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-pokinula-olimpiyskie-igry-v-parizhe/

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