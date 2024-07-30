Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал вторую победу на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Против казахстанца на стадии 1/8 финала в весовой категории до 63,5 килограмма выходил биться серебряный призер Азиатских игр из Китайского Тайбэя Чу Ен Лай.

Оба боксера активно действовали по ходу первого раунда, казахстанец вынуждал соперника защищаться, нанося точные комбинации. Трое из пяти судей отдали победу в стартовом отрезке Базарбайулы.

Во второй трехминутке казахстанский спортсмен точечно пробивал Чу Ен Лая по голове и корпусу. Здесь преимущество также осталось за отечественным боксером.

В третьем раунде оба спортсмена действовали агрессивно. В итоге победа Мухаммедсабыра Базарбайулы раздельным решением судей - 3:2.

Подопечный Мырзагали Айтжанова вышел в 1/4 финала, в которой за путевку в полуфинал будет биться с двукратным бронзовым призером чемпионатов мира грузином Лашой Гурули.

Четвертьфинальные поединки в этом весе пройдут в четверг, 1 августа.

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