Уроженец Караганды стал чемпионом Олимпиады-2024 в дзюдо

Дзюдоист Хидаят Гейдаров стал победителем Олимпиады-2024 в дзюдо и принес сборной Азербайджана первую медаль турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен родился в Караганде. В трехлетнем возрасте вместе с семьей он переехал в Баку.

На Олимпиаде-2024 Гейдаров выступил в весовой категории до 73 килограммов. В финале он встретился с французом Джоаном-Бенжаменом Габа — четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира в смешанных командных соревнованиях.

Схватка перешла в дополнительное время. На десятой минуте Гейдаров оформил иппон, что принесло ему победу.

Действующий чемпион мира впервые выиграл золото Олимпиады. Его медаль стала дебютной для сборной Азербайджана на турнире в Париже.

Напомним, казахстанец Данияр Шамшаев в этой весовой категории вылетел в первом раунде, потерпев поражение после трех предупреждений.

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