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Единственный казахстанец в академической гребле с 1 места вышел в утешительный финал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Владислав Яковлев
Владислав Яковлев: Владислав Семенов/НОК РК

Единственный представитель Казахстана олимпийских соревнованиях по академической гребле Владислав Яковлев смог добиться путевку в финальную часть выступлений на Играх в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В полуфинале, который состоялся в понедельник, казахстанцу удалось стать лидером и занять место, что позволило ему выйти в утешительный финал главного старта четырехлетия. Казахстанец не будет претендовать на олимпийские медали.

По итогам утешительного финала спортсмены будут распределены по итоговым местам, которые они заняли на Олимпийских играх в столице Франции.

В заплыве на 2000 метров он пересек финишную черту за 7:26.20, на втором месте расположился представитель Туниса Таеб Мухамед, на третьем индонезиец Мемо. Отметим, что в утешительный финал прошли только трое спорстменов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141269-edinstvennyy-kazahstanec-v-akademicheskoy-greble-s-1-mesta-vyshel-v-final-olimpiady-2024/

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