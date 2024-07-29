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Казахстанская саблистка с уверенной победы стартовала на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская фехтовальщица Айгерим Сарыбай
Айгерим Сарыбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Единственная представительница Казахстана на Олимпиаде-2024 в фехтовании на шпаге Айгерим Сарыбай пробилась в 1/16 финала, передает корреспондент NUR.KZ.

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На старте индивидуального турнира спортсменка встретилась с алжиркой Чаймой Бенадудой. Сарыбай с первых секунд завладела преимущество и довела дело до уверенной победы со счетом 15:9.

На следующей стадии соперницей казахстанки будет француженка Манон Брюне — медалистка прошлой Олимпиады в Токио в личных и командных соревнованиях.

Сарыбай — первая саблистка из Казахстана на Играх с 2012 года. Для спортсменки Олимпиада в Париже — дебютная в карьере.

Напомним, в воскресенье в столице Франции прошел индивидуальный турнир по фехтованию на шпаге, в котором приняли участие трое казахстанцев. Лучший результат показал Руслан Курбанов, дошедший до четвертьфинала.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141236-kazahstanskaya-sablistka-s-uverennoy-pobedy-startovala-na-olimpiade-2024/

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