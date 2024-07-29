Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 29 июля

В третий день парижской Олимпиады Казахстан будут представлять 16 спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений казахстанских атлетов на ОИ-2024 в понедельник.

12:00. Фехтование. Личная сабля (женщины). 1/32 финала

Айгерим Сарыбай – Хаима Бенадуда (Алжир).

Дуэли за 3-е место пройдут в 23:50, финал в 00:45.

12:15. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация, часть 1 (микст)

Ирина Юнусметова/Никита Чирюкин.

12:30. Академическая гребля. Одиночки (мужчины). Полуфинал

Владислав Яковлев.

12:30. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, финал (женщины)

Александра Ле.

13:16. Стрельба из лука. Команды, 1/8 финала (мужчины) Ильфат Абдуллин, Александр Еременко, Даулеткелди Жанбырбай.

Встречи за бронзовые медали состоятся в 19:48, финал запланирован на 20:11.

13:30. Дзюдо. 1/16 финала Данияр Шамшаев – Муроджон Юлдашев (Узбекистан). До 73 кг.

Медальные схватки стартуют в 19:00.

14:13. Плавание. 100 м на спине, квалификация (женщины)

Ксения Игнатова.

15:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд (парный разряд)

Александр Бублик/Александр Недовесов – Тьяго Монтейро/Тьяго Уайлд (Бразилия).

18:40. Бадминтон. Групповой этап

Дмитрий Панарин – Брайан Янг (Канада).

23:00. Настольный теннис. Мужчины. 1/16 финала (одиночный разряд)

Кирилл Герасименко – Данг Кью (Германия).

00:04. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Мухаммедсабыр Базарбайулы – Чу Ен Лай (Китайский Тайбэй). До 63,5 кг.

00:52. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Камшыбек Кункабаев – Айюб Гадфа (Испания). Свыше 92 кг.

Далее представлено расписание соревнований за медали, в которых Казахстан не примет участие:

14:00. Конный спорт. Командное троеборье

14:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (мужчины)

15:00. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10 м, финал (мужчины)

17:10. Маунтинбайк. Кросс-кантри (мужчины)

18:00. Конный спорт. Личное троеборье, конкур, финал

20:00. Скейтбординг. Стрит, финал (мужчины)

20:20. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, финал (мужчины)

20:30. Спортивная гимнастика. Командный финал (мужчины)

23:30. Плавание. 400 м комплексом, финал (женщины)

23:40. Плавание. 200 м вольным стилем, финал (мужчины)

00:15. Фехтование. Личная рапира, за 3-е место (мужчины)

00:19. Плавание. 100 м на спине, финал (мужчины)

00:25. Плавание. 100 м брассом, финал (женщины)

00:41. Плавание. 200 м вольным стилем, финал (женщины)

01:10. Фехтование. Личная рапира, финал (мужчины).

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