Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 29 июля

В третий день парижской Олимпиады Казахстан будут представлять 16 спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений казахстанских атлетов на ОИ-2024 в понедельник.
12:00. Фехтование. Личная сабля (женщины). 1/32 финала
Айгерим Сарыбай – Хаима Бенадуда (Алжир).
Дуэли за 3-е место пройдут в 23:50, финал в 00:45.
12:15. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация, часть 1 (микст)
Ирина Юнусметова/Никита Чирюкин.
12:30. Академическая гребля. Одиночки (мужчины). Полуфинал
Владислав Яковлев.
12:30. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, финал (женщины)
Александра Ле.
13:16. Стрельба из лука. Команды, 1/8 финала (мужчины) Ильфат Абдуллин, Александр Еременко, Даулеткелди Жанбырбай.
Встречи за бронзовые медали состоятся в 19:48, финал запланирован на 20:11.
13:30. Дзюдо. 1/16 финала Данияр Шамшаев – Муроджон Юлдашев (Узбекистан). До 73 кг.
Медальные схватки стартуют в 19:00.
14:13. Плавание. 100 м на спине, квалификация (женщины)
Ксения Игнатова.
15:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд (парный разряд)
Александр Бублик/Александр Недовесов – Тьяго Монтейро/Тьяго Уайлд (Бразилия).
18:40. Бадминтон. Групповой этап
Дмитрий Панарин – Брайан Янг (Канада).
23:00. Настольный теннис. Мужчины. 1/16 финала (одиночный разряд)
Кирилл Герасименко – Данг Кью (Германия).
00:04. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Мухаммедсабыр Базарбайулы – Чу Ен Лай (Китайский Тайбэй). До 63,5 кг.
00:52. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Камшыбек Кункабаев – Айюб Гадфа (Испания). Свыше 92 кг.
Далее представлено расписание соревнований за медали, в которых Казахстан не примет участие:
14:00. Конный спорт. Командное троеборье
14:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (мужчины)
15:00. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10 м, финал (мужчины)
17:10. Маунтинбайк. Кросс-кантри (мужчины)
18:00. Конный спорт. Личное троеборье, конкур, финал
20:00. Скейтбординг. Стрит, финал (мужчины)
20:20. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, финал (мужчины)
20:30. Спортивная гимнастика. Командный финал (мужчины)
23:30. Плавание. 400 м комплексом, финал (женщины)
23:40. Плавание. 200 м вольным стилем, финал (мужчины)
00:15. Фехтование. Личная рапира, за 3-е место (мужчины)
00:19. Плавание. 100 м на спине, финал (мужчины)
00:25. Плавание. 100 м брассом, финал (женщины)
00:41. Плавание. 200 м вольным стилем, финал (женщины)
01:10. Фехтование. Личная рапира, финал (мужчины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141065-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-29-iyulya/