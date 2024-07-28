Эльмир Алимжанов завершил выступление в личном турнире Олимпиады-2024

Капитан национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов уступил на стадии 1/8 финала олимпийских соревнований в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником Алимжанова на данном этапе стал итальянец Федерико Висмара. По ходу первых двух раундов казахстанский шпажист пытался атаковать, но оппонент был точнее. Встреча до конца была напряженной, и казахстанец смог сравнять счет. Все решилось одним уколом в дополнительное время.

Эльмир Алимжанов завершил выступление на Олимпиаде-2024 в индивидуальной дисциплине.

Другой казахстанец Руслан Курбанов одолел действующего олимпийского чемпиона из Франции Ромена Каннона и поборется в четвертьфинале.

Напомним, ранее выступление на Играх в Париже в индивидуальной дисциплине завершил другой казахстанец Вадим Шарлаимов.

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