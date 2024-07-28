Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал первую победу на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухамедсабыр Базарбайулы с победы стартовал на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 63,5 килограмма, проводил первый поединок на олимпийских соревнованиях против испанца Ойера Конде Ибаречче. Базарбайулы одержал победу единогласным судейским решением со счетом 5-0.
Таким образом, подопечный Мырзагали Айтжанова вышел в 1/8 финала олимпийских соревнований, где его соперником станет представитель Китайского Тайбэя Чу Ен Лай.
28 июля на ринг выйдут биться казахстанцы Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Айбек Оралбай и Назым Кызайбай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140713-muhamedsabyr-bazarbayuly-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-olimpiade-2024/