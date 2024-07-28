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Казахстанские гимнасты квалифицировались в три финала Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карим и Нариман Курбанов поборются за медали Олимпиады-2024 в финалах, передает корреспондент NUR.KZ.

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В ночь на воскресенье завершилась квалификация среди мужчин.

Карими прошел все шесть снарядов и суммарно набрал 82,065 балла. Такая оценка позволила ему занять 18-е место в зачете многоборья и попасть в финал в этой дисциплине. За медали в данном соревновании поборются 24 спортсмена.

В финалы на отдельных снарядах проходили по восемь атлетов, показавших лучшие результаты в квалификации. Карими попал в их число на вольных упражнениях. С оценкой 14,433 балла он замкнул топ-8.

Курбанов получил олимпийскую лицензию только на коне. На этом снаряде в квалификации он набрал 15,000 балла и занял шестое место, также попав в финал.

Первые медали в спортивной гимнастике будут разыграны 29 июля, когда мужчины выявят лучших в многоборье.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140638-kazahstanskie-gimnasty-kvalificirovalis-v-tri-finala-olimpiady-2024/

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