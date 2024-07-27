Сборная Узбекистана по футболу минимально уступила Египту во втором матче на Олимпиаде-2024

Сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от Египта в матче второго тура группового этапа летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Соперниками узбекистанцев выступила сборная Египта.

Встреча завершилась победой африканцев с минимальным преимуществом в счете 1:0. Единственный гол в этом матче на свой счет записал полузащитник египетского «Аль-Ахли» Ахмед Набиль Кока.

Для финалистов Кубка Азии это второе поражение подряд на парижской Олимпиаде. Ранее команда Узбекистана уступила Испании со счетом 1:2.

В группе С лидирующую позицию занимает "красная фурия" (шесть очков), Египет идет на втором месте (три балла), далее идет Доминиканская Республика (один балл), а узбекистанцы замыкают квартет, не набрав ни одного очка по ходу турнира.

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