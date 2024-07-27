Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов с победы стартовал на летних Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Первую схватку на "Shamp de Mars Arena" один из самых титулованных спортсменов нынешней олимпийской сборной проводил против представителя Нидерландов Торнике Чакадуа. Поединок дзюдоистов проходил в весовой категории до 60 килограммов.
Сметов одержал победу в овертайме после того, как его оппонент за третье предупреждение получил дисквалификацию. Таким образом, казахстанский дзюдоист вышел в следующий круг, где поборется с украинским спортсменом Дильшотом Хаматовым.
Напомним, Елдос Сметов становился серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а а также брал бронзу на Олимпиаде в Токио-2020.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140503-eldos-smetov-oderzhal-pobedu-v-pervoy-shvatke-na-olimpiade-2024/