Казахстанские стрелки оспорят бронзу на Олимпиаде-2024

Казахстанцы Александра Ле и Ислам Сатпаев получили право побороться за бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

В квалификации турнира смешанных пар спортсмены показали третий результат, набрав 630,8 балла. Они уступили только дуэтам из Китая и Южной Кореи, которые встретятся в финале.

Ле и Сатпаев отобрались в матч за бронзу. Третье место они оспорят с немцами Анной Янссен и Максимилианом Ульбрихом (629,7 балла в квалификации). Розыгрыш наград начнется 27 июля в 13:30 по казахстанскому времени.

Всего в квалификации приняли участие 28 дуэтов. Другая казахстанская пара Арина Алтухова и Константин Малиновский заняла 27-е место (621,3 очка).

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