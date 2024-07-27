Единственный казахстанец в академической гребле стартовал на Олимпиаде-2024

Казахстанец Владислав Яковлев не смог продолжить борьбу за медали в олимпийских соревнованиях по академической гребле в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир в этом виде спорта начался в субботу с предварительных индивидуальных заездов у мужчин на дистанции 2000 метров. Яковлев выступил в первой шестерке.
Казахстанский спортсмен показал на финише пятый результат. Он преодолел дистанцию за 7 минут 21,56 секунды.
В четвертьфинал вышли три лучших гребца из этого заезда. Таким образом, Яковлев не сможет продолжить борьбу за медали. Он выступит в утешительных заездах.
Яковлеву 31 год. Олимпиада-2024 стала для него четвертой в карьере. Ранее на Играх казахстанец не поднимался выше 19-го места (Токио-2020).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140495-edinstvennyy-kazahstanec-v-akademicheskoy-greble-startoval-na-olimpiade-2024/