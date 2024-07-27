Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев в первый официальный день Игр в Париже

27 июля состоится первый официальный день Олимпийских игр в столице Франции. В субботу выступят 12 представителей Казахстана, семеро из них поборются за первые олимпийские медали, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Время представлено по часовому поясу Астаны.
12:00. Академическая гребля. Одиночки (мужчины)
Владислав Яковлев.
12:00. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (микст)
Александра Ле / Ислам Сатпаев, Арина Алтухова / Константин Малиновский.
Выступление за первые медали Олимпиады намечено на 13:30.
13:00. Дзюдо. 1/16 финала
Елдос Сметов — Торнике Чакадуа (Нидерланды). До 60 кг
Абиба Абужакынова — Шира Ришони (Израиль). До 48 кг.
Схватки за бронзу стартуют в 19:00, следом пройдут финальные поединки.
13:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (мужчины)
Никита Чирюкин.
15:00. Теннис. Женщины. 1 раунд
Юлия Путинцева — Марта Костюк (Украина).
15:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (женщины)
Ирина Юнусметова.
18:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд
Александр Бублик — Тейлор Фритц (США).
18:30. Спортивная гимнастика. Квалификация (мужчины)
Милад Карими (многоборье), Нариман Курбанов (конь).
19:32. Шоссейные велогонки. Индивидуальная "разделка", финал (мужчины)
Евгений Федоров.
00:30 (28 июля). Настольный теннис. 1/32 финала (мужчины)
Кирилл Герасименко — Николас Бургос (Чили).
00:52. Бокс. 1/16 финала (мужчины)
Мухаммедсабыр Базарбайулы — Ойер Ибаречче (Испания). До 63,5 кг.
Также в этот день определятся олимпийские призеры в следующих видах спорта, где Казахстан не будет представлен:
14:00. Прыжки в воду.
Синхронный трамплин 3 м (женщины)
17:30. Шоссейные велогонки. Индивидуальная "разделка" (женщины)
20:00. Скейтбординг. Стрит (мужчины)
22:00. Регби-7. Матч за бронзу (мужчины)
22:45. Регби-7. Финал (мужчины)
23:40. Фехтование. Матчи за бронзу и финалы. Личная шпага (женщины), личная сабля (мужчины)
23:42. Плавание. 400 м вольным стилем (мужчины и женщины)
00:34. Плавание. Эстафеты 4х100 м вольным стилем (женщины и мужчины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140440-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-v-pervyy-oficialnyy-den-igr-v-parizhe/