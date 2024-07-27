Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев в первый официальный день Игр в Париже

27 июля состоится первый официальный день Олимпийских игр в столице Франции. В субботу выступят 12 представителей Казахстана, семеро из них поборются за первые олимпийские медали, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Время представлено по часовому поясу Астаны.

12:00. Академическая гребля. Одиночки (мужчины)

Владислав Яковлев.

12:00. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка 10м, квалификация (микст)

Александра Ле / Ислам Сатпаев, Арина Алтухова / Константин Малиновский.

Выступление за первые медали Олимпиады намечено на 13:30.

13:00. Дзюдо. 1/16 финала

Елдос Сметов — Торнике Чакадуа (Нидерланды). До 60 кг

Абиба Абужакынова — Шира Ришони (Израиль). До 48 кг.

Схватки за бронзу стартуют в 19:00, следом пройдут финальные поединки.

13:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (мужчины)

Никита Чирюкин.

15:00. Теннис. Женщины. 1 раунд

Юлия Путинцева — Марта Костюк (Украина).

15:30. Пулевая стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (женщины)

Ирина Юнусметова.

18:00. Теннис. Мужчины. 1 раунд

Александр Бублик — Тейлор Фритц (США).

18:30. Спортивная гимнастика. Квалификация (мужчины)

Милад Карими (многоборье), Нариман Курбанов (конь).

19:32. Шоссейные велогонки. Индивидуальная "разделка", финал (мужчины)

Евгений Федоров.

00:30 (28 июля). Настольный теннис. 1/32 финала (мужчины)

Кирилл Герасименко — Николас Бургос (Чили).

00:52. Бокс. 1/16 финала (мужчины)

Мухаммедсабыр Базарбайулы — Ойер Ибаречче (Испания). До 63,5 кг.

Также в этот день определятся олимпийские призеры в следующих видах спорта, где Казахстан не будет представлен:

14:00. Прыжки в воду.

Синхронный трамплин 3 м (женщины)

17:30. Шоссейные велогонки. Индивидуальная "разделка" (женщины)

20:00. Скейтбординг. Стрит (мужчины)

22:00. Регби-7. Матч за бронзу (мужчины)

22:45. Регби-7. Финал (мужчины)

23:40. Фехтование. Матчи за бронзу и финалы. Личная шпага (женщины), личная сабля (мужчины)

23:42. Плавание. 400 м вольным стилем (мужчины и женщины)

00:34. Плавание. Эстафеты 4х100 м вольным стилем (женщины и мужчины).

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