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Знаменосцы Казахстана на ОИ-2024 показали торжественные костюмы для церемонии открытия (фото)

Опубликовано:

Ольга Сафронова и Асланбек Шымбергенов
Ольга Сафронова и Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Казахстанские боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова продемонстрировали парадные костюмы, в которых выйдут на шествие стран на церемонии открытия Олимпиады-2024, передает NUR.KZ.

Представительница олимпийской сборной выйдет на парад стран в голубом платье, украшенном национальным орнаментом. Поверх платья на спортсменке надет темно-синий жакет, также выполненный в традиционном стиле.

Легкоатлетка Ольга Сафронова и фехтовальщик Ерлик Сертай
Легкоатлетка Ольга Сафронова и фехтовальщик Ерлик Сертай. Фото: instagram.com / sertayyerlik

Асланбек Шымбергенов же выйдет в темно-синем костюме, и в качестве головного убора на нем надета теплая шапка в традиционном стиле.

Напомним, церемония открытия начнется уже через пару часов в 22:30 по казахстанскому времени. На торжественном мероприятии старта летних Олимпийских игр ожидается около 600 тысяч зрителей с Парижа, и 1,5 млрд человек смогут увидеть прямую трансляцию.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140387-znamenoscy-kazahstana-na-oi-2024-pokazali-torzhestvennye-kostyumy-dlya-ceremonii-otkrytiya-foto/

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