Знаменосцы Казахстана на ОИ-2024 показали торжественные костюмы для церемонии открытия (фото)

Казахстанские боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова продемонстрировали парадные костюмы, в которых выйдут на шествие стран на церемонии открытия Олимпиады-2024, передает NUR.KZ.

Представительница олимпийской сборной выйдет на парад стран в голубом платье, украшенном национальным орнаментом. Поверх платья на спортсменке надет темно-синий жакет, также выполненный в традиционном стиле.

Легкоатлетка Ольга Сафронова и фехтовальщик Ерлик Сертай. Фото: instagram.com / sertayyerlik

Асланбек Шымбергенов же выйдет в темно-синем костюме, и в качестве головного убора на нем надета теплая шапка в традиционном стиле.

Напомним, церемония открытия начнется уже через пару часов в 22:30 по казахстанскому времени. На торжественном мероприятии старта летних Олимпийских игр ожидается около 600 тысяч зрителей с Парижа, и 1,5 млрд человек смогут увидеть прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.