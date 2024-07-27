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Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2024

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Олимпийская сборная Казахстана
Олимпийская сборная Казахстана. Фото: Clodagh Kilcoyne - Pool/Getty Images

Национальная сборная Казахстана приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия летней Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие впервые в истории состоялось вне стадиона. Парад спортсменов прошел на реке Сене. Национальные делегации разместились на специальных лодках, а зрители наблюдали за происходящим с набережных французской столицы.

Команды проплывали в алфавитном порядке (от французского языка). Традиционным исключением стали Греция, которая открывает парады как прародитель Олимпиады, и Франция, в статусе страны-хозяйки замыкавшая очередь.

На лодке каждой сборной находились и знаменосцы. Флаг Казахстана держали капитан национальной команды по боксу Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

NUR.KZ ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140323-sbornaya-kazahstana-prinyala-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-2024/

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