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МОК утвердил место проведения зимней Олимпиады-2030

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Олимпиада-2030 во Французских Альпах
Олимпиада-2030. Фото: Официальный сайт МОК

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, опубликованное пресс-службой МОК.

Соответствующее решение было принято на сессии МОК, которая прошла в Париже перед стартом летней Олимпиады. 84 из учтенных 88 голосов были за Французские Альпы, другие 4 — против. Еще семеро человек воздержались.

"Я подтверждаю обязательства, которые готовы взять на себя французы. Заверяю вас, что попрошу следующего премьер-министра включить не только эту гарантию, но и олимпийский закон в приоритеты нового правительства. Семь лет назад мы взяли на себя такое же обязательство и выполнили его. Мы сделаем то же самое", — заявил на сессии МОК действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

В течение ближайших месяцев французское правительство должно предоставить финальные гарантии проведения Олимпиады и Паралимпиады в 2030 году.

Планируется, что Игры пройдут в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы, а также Прованс — Альпы — Лазурный берег. Они уже принимали соревнования в рамках зимних Олимпиад 1924, 1968 и 1992 годов.

Ранее заинтересованность в проведении Игр-2030 также обозначали США, Швеция и Швейцария. При этом американская заявка остается единственной на Олимпиаду-2034. В рамках сессии МОК также должно быть подтверждено, что эти зимние Игры примет именно Солт-Лейк-Сити.

Ближайшая зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139183-mok-utverdil-mesto-provedeniya-zimney-olimpiady-2030/

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