Олимпиада-2024: расписание на 24 июля

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, однако соревнования стартуют уже в среду. NUR.KZ представляет расписание событий по казахстанскому времени.

24 июля в борьбу вступят мужские национальные сборные по футболу и регби-7. Турниры с их участием начнутся с группового этапа.

В футбольных соревнованиях стартуют 16 команд. Они разбиты на четыре группы, по две сильнейшие сборные из каждой выйдут в плей-офф.

В регби-7 команды также разбиты на четверки, но всего квартета три. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждой группы, а также два лучших коллектива из занявших третьи позиции.

Расписание на среду, 24 июля:

Футбол

18:00. Аргентина — Марокко (группа В)

18:00. Узбекистан — Испания (группа С)

20:00. Гвинея — Новая Зеландия (группа А)

20:00. Египет — Доминиканская Республика (группа С)

22:00. Ирак — Украина (группа В)

22:00. Япония — Парагвай (группа D)

00:00. Франция — США (группа А)

00:00. Мали — Израиль (группа D)

Регби-7

18:30. Австралия — Самоа (группа В)

19:00. Аргентина — Кения (группа В)

19:30. Франция — США (группа С)

20:00. Фиджи — Уругвай (группа С)

20:30. Ирландия — ЮАР (группа А)

21:00. Новая Зеландия — Япония (группа А)

22:00. Австралия — Кения (группа В)

22:30. Аргентина — Самоа (группа В)

23:00. Франция — Уругвай (группа С)

23:30. Фиджи — США (группа С)

00:00. Ирландия — Япония (группа А)

00:30. Новая Зеландия — ЮАР (группа А)

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