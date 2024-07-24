Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада-2024: расписание на 24 июля

Опубликовано:

Стадион Олимпиады-2024 в Париже
Стадион Олимпиады-2024. Фото: Stuart Franklin/FIFA via Getty Images

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится 26 июля, однако соревнования стартуют уже в среду. NUR.KZ представляет расписание событий по казахстанскому времени.

24 июля в борьбу вступят мужские национальные сборные по футболу и регби-7. Турниры с их участием начнутся с группового этапа.

В футбольных соревнованиях стартуют 16 команд. Они разбиты на четыре группы, по две сильнейшие сборные из каждой выйдут в плей-офф.

В регби-7 команды также разбиты на четверки, но всего квартета три. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждой группы, а также два лучших коллектива из занявших третьи позиции.

Расписание на среду, 24 июля:

Футбол

18:00. Аргентина — Марокко (группа В)

18:00. Узбекистан — Испания (группа С)

20:00. Гвинея — Новая Зеландия (группа А)

20:00. Египет — Доминиканская Республика (группа С)

22:00. Ирак — Украина (группа В)

22:00. Япония — Парагвай (группа D)

00:00. Франция — США (группа А)

00:00. Мали — Израиль (группа D)

Регби-7

18:30. Австралия — Самоа (группа В)

19:00. Аргентина — Кения (группа В)

19:30. Франция — США (группа С)

20:00. Фиджи — Уругвай (группа С)

20:30. Ирландия — ЮАР (группа А)

21:00. Новая Зеландия — Япония (группа А)

22:00. Австралия — Кения (группа В)

22:30. Аргентина — Самоа (группа В)

23:00. Франция — Уругвай (группа С)

23:30. Фиджи — США (группа С)

00:00. Ирландия — Япония (группа А)

00:30. Новая Зеландия — ЮАР (группа А)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2138905-olimpiada-2024-raspisanie-na-24-iyulya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie