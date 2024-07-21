Зинедин Зидан может принять участие в открытии Олимпийских игр — 2024

Известный французский футболист и тренер Зинедин Зидан может принять участие в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Экс-капитан футбольной сборной вместе с легендарной легкоатлеткой Мари-Жозе Перек зажжет олимпийский огонь.

Зинедин Зидан в 1998 году в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, а в 2006-м стал серебряным призером. Также он выигрывал чемпионат Европы (2000 год).

Мари-Жозе Перек является единственной в истории Франции трехкратной олимпийской чемпионкой в легкой атлетике. Она выиграла одно золото в 1992 году и два в 1996-м в беге.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля на стадионе "Стад де Франс". Большая часть церемонии, а также традиционный парад стран пройдет на берегу главной реки французской столицы Сены.

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