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Сборная Казахстана по плаванию завершила сбор перед Олимпийскими играми — 2024

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Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Казахстанские пловцы Адильбек Мусин и Ксения Игнатова завершили учебно-тренировочный сбор, который прошел в турецком Белеке (Турция), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Учебно-тренировочный сбор вошел в заключительный этап подготовки пловцов к Олимпиаде-2024. Вскоре после этого спортсмены отправятся в Париж. 18-летняя Ксения Игнатова стартует на Олимпиаде в Париже 29 июля. Финальные соревнования в ее дисциплине запланированы на следующий день на парижской арене “Ла Дефенс”.

24-летний Адильбек Мусин дебютирует на Олимпийских играх 2 августа на стометровке баттерфляем в этом же спортивном комплексе. Всего в плавании будет разыграно 37 комплектов медалей.

Добавим, что ОИ-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2137104-sbornaya-kazahstana-po-plavaniyu-zavershila-sbor-pered-olimpiyskimi-igrami-2024/

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