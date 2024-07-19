Казахстан на Олимпиаде-2024: каким будет исторический дебют?

Олимпиада-2024 станет первой, на которой Казахстан будет представлен в бадминтоне. NUR.KZ рассказывает о перспективах в этом виде спорта и настольном теннисе.

Бадминтон и настольный теннис отчасти похожи, но всё же сильно различаются. В контексте Олимпиады их главное сходство для казахстанских болельщиков — участие по одному представителю страны. В бадминтоне выступит Дмитрий Панарин, а в настольном теннисе — Кирилл Герасименко.

Есть общее и в системе соревнований, которые будут основаны на олимпийской схеме (проиграл — выбыл). Только в настольном теннисе она вступит в силу сразу, а в бадминтоне — после группового этапа.

Бадминтон на Олимпиаде-2024

Остановимся подробнее на каждом виде спорта. Бадминтон полноценно дебютировал в олимпийской программе в Барселоне-1992. Большая часть лицензий в этом виде спорта в Париж-2024 была разыграна в рамках специальных отборочных соревнований.

В итоге в индивидуальный мужской турнир квалифицировался 41 спортсмен из 36 стран, в том числе Панарин. Участники разбиты на 13 групп — по три или четыре человека. Победители каждой продолжат борьбу за медали, причем трое — сразу в четвертьфинале.

Панарин попал в группу D, триумфатор которой выйдет в предварительный раунд плей-офф. За эту путевку казахстанец будет бороться с японцем Кенто Нисимотой и канадцем Брайаном Янгом.

Всего в бадминтоне разыграют пять комплектов медалей. Казахстанцы не попали в число участников женского индивидуального турнира, парного разряда у мужчин и женщин, а также соревнований смешанных дуэтов.

Для победы в матче по бадминтону требуется первым забрать два сета, которые выигрываются благодаря 21 очку. Если счет 20:20, то необходимо добиться преимущества в два очка. Турнир по этому виду спорта примет комплекс "Порт-де-ла-Шапель" на севере Парижа, где также пройдут олимпийские соревнования по художественной гимнастике.

Дмитрий Панарин (24 года)

Дмитрий Панарин. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Единственный представитель страны в бадминтоне попал в Париж-2024 с 31-го места в мировом рейтинге. Панарин получил лицензию, так как Казахстан при этом вошел в топ-25 командного зачета.

В список сеяных спортсмен не попал, и формально он — наименее статусный участник своей группы. По опыту и регалиям Панарин значительно уступает и Нисимоте, и Янгу. Впрочем, казахстанец выигрывал несколько международных стартов и участвовал в юношеской Олимпиаде 2018 года, где дошел до четвертьфинала. Возможно, турнир в Париже окажется для него прорывным.

"Нам пришлось показывать постоянно хорошие результаты, чтобы доказать, что мы не зря едим свой хлеб. Несмотря на то, что бадминтон не очень популярен в нашей стране, мы работали в высоком темпе. Панарин — талантливый спортсмен из Костаная. На начальном этапе из-за отсутствия опыта и средств он не смог проявить свой потенциал. Я возил этого спортсмена из Костаная в Шымкент. Он жил в моем доме два года и тренировался. За эти два года мы воспитали шестую ракетку юниорского рейтинга из игрока, которого никто не знал", — говорил в интервью Olympic.kz тренер Аскар Орманов.

Примечательно, что в преддверии Олимпиады Панарин даже защищал кандидатскую диссертацию для получения высшего образования. Затем он отправился на подготовительные сборы в Малайзию.

Первый матч на Олимпиаде казахстанец проведет 27 июля. Турнир по бадминтону продлится до 5 августа.

Настольный теннис на Олимпиаде-2024

В этом виде спорта также будет разыграно пять комплектов медалей в аналогичных дисциплинах. Настольный теннис представлен на Олимпиадах с Игр-1988 в Сеуле.

Большая часть лицензий была распределена по международному рейтингу, который регулярно обновлялся по итогам соревнований. В мужском индивидуальном турнире в Париже выступят 67 спортсменов из 46 стран.

В зависимости от рейтинга участники будут распределены по различным стадиям предварительного раунда. Герасименко посеян под 28-м номером, он стартует сразу со второго этапа. Соперник казахстанца определится позднее.

Каждый матч длится до победы в четырех партиях. Чтобы выиграть партию, необходимо набрать 11 очков. Если счет 10:10, то потребуется добиться отрыва в два очка.

Олимпийский турнир по настольному теннису примет арена "Париж Юг", которая является частью выставочного центра "Париж Экспо". Также там пройдут соревнования по волейболу, гандболу и тяжелой атлетике.

Кирилл Герасименко (27 лет)

Кирилл Герасименко. Фото: instagram.com/turizm_sport_ministrligi

Единственный представитель Казахстана в настольном теннисе в Париже-2024 — один из самых опытных во всей олимпийской команде. Для Герасименко эти Игры станут третьими в карьере.

Ранее он соревновался в Рио-2016 и Токио-2020, где занял 49-е и 17-е места соответственно. Также Герасименко несколько раз выигрывал чемпионат Казахстана и становился победителем и призером крупных международных турниров.

На бумаге его шансы на медаль Олимпиады-2024 минимальны. Даже попадание в четвертьфинал можно будет считать сенсацией.

Как и Панарин, Герасименко стартует на Олимпиаде 27 июля. Турнир по настольному теннису продлится до 4 августа. Ранее в этом виде спорта казахстанцы не становились призерами Олимпийских игр.

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