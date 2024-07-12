Знаменосец Казахстана на Олимпиаде-2024 рассказал о своей цели завоевать золото

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу и знаменосец олимпийской команды Асланбек Шымбергенов поделился ожиданиями от выступления на Играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Боксер заявил, что приложит все усилия для того, чтобы хорошо выступить на главном старте четырехлетия.
"Завоевать золотую медаль на Олимпийских играх - это мечта каждого спортсмена, в том числе и моя. Я сделаю все возможное, чтобы осуществить ее. В 2004 году, когда Бахтияр Артаев стал олимпийским чемпионом, брат отвел меня в секцию бокса. С тех пор я тренируюсь и мне нравится этот вид спорта. Теперь я буду нести флаг нашей страны на летних Олимпийских играх. Прежде всего, это большая честь и большая ответственность",- заявил Шымбергенов.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх. Помимо Шымбергенов знаменосцем страны также будет представительница сборной по легкой атлетике Ольга Сафронова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2133195-znamenosec-sbornoy-kazahstana-na-olimpiade-2024-rasskazal-o-svoey-celi-zavoevat-zoloto/