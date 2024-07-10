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"Выиграть Олимпийские игры": лидер сборной Казахстана рассказала о настрое перед ОИ-2024

Опубликовано:

Асем Орынбай
Асем Орынбай. Фото: Турар Казангапов

Член сборной Казахстана по стендовой стрельбе и обладательница олимпийской лицензии Асем Орынбай рассказала, как проходит ее подготовка к Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

На данный момент команда Казахстана по стендовой стрельбе проходит учебно-тренировочный сбор в Алматинской области. 

"Несколько дней назад начался подготовительный период. После УТС мы полетим во Францию. Получить квоту в нашем виде спорта не так просто. Квалификация была сложной. Путевки разыгрываются сначала на чемпионате мира, а затем на чемпионате Азии. По рейтингу мог пройти только один спортсмен - у меня как раз такая квота. Я доходила до финала на нескольких отборочных мировых турнирах.

В рейтинге я опередила своих оппонентов. Еще три-четыре месяца назад было известно, что меня никто не сможет превзойти. Все, что мы хотим сделать сейчас, - это попытаться выиграть Олимпийские игры в Париже и прославить нашу страну",- заявила Асем Орынбай. 

Напомним, ранее в национальной сборной Казахстана по пулевой стрельбе назвали список спортсменов, которые представят нашу страну на летних Олимпийских играх в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2131854-vyigrat-olimpiyskie-igry-lider-sbornoy-kazahstana-rasskazala-o-nastroe-pered-oi-2024/

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