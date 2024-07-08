Казахстанский борец получил путевку на Олимпиаду из-за отказа россиян от участия

Член мужской сборной Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай квалифицировался на Игры-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен получил лицензию после перераспределения квот, которое произошло из-за отказа от участия в Олимпиаде российских борцов, имевших возможность выступить в нейтральном статусе.

Картбай квалифицировался на Игры-2024 в весовой категории до 57 килограммов. Изначально на прошлогоднем чемпионате мира он остановился в шаге от получения лицензии, уступив в схватке за путевку россиянину Зауру Угуеву.

В Объединенном мире борьбы после отказа россиян от участия в Олимпиаде приняли решение отдать вакантную квоту именно Картбаю.

Таким образом, на Играх-2024 в Париже выступят четыре вольника из Казахстана: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

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