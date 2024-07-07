Определились казахстанские легкоатлеты, которые выступят на Олимпиаде-2024

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан назвало легкоатлетов, которые представят страну на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает NUR.KZ.

Международная федерация легкой атлетики опубликовала полный список спортсменов, которые квалифицировались на Игры. Согласно мировому рейтингу, в их число попали семеро казахстанцев.

На Олимпиаде-2024 страну в легкой атлетике представят:

Жанна Мамажанова (марафон);

Нора Джеруто (бег на 3000 метров с препятствиями);

Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту);

Елизавета Матвеева (прыжки в высоту);

Давид Ефремов (бег на 110 метров с барьерами);

Ольга Сафронова (бег на 200 метров);

Дэйзи Джепкемей (бег на 3000 метров с препятствиями и на 10 километров).

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Последней казахстанской медалисткой Игр в легкой атлетике остается Ольга Рыпакова, которая в Рио-2016 выиграла бронзу в тройном прыжке.

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