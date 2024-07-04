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Стало известно, кто из велоспортсменов представит Казахстан на Олимпиаде-2024

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Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Нұрғали Жұмағазы

Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе официально назвала представителей, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В столице Франции честь страны будут защищать два велогонщика. На старт выйдут Евгений Федоров и Алексей Луценко.

В активе казахстанских велогонщиков три квоты. Все три являются неименными. Путевки были распределены согласно результатам команды в сезоне 2023 года. В мировом рейтинге UCI Казахстан занял 19-е место, набрав 3660.24 очка. В итоге наша страна получила две квоты на групповую гонку. Еще одна дает право выставить спортсмена в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

"На Олимпиаде выступят два сильнейших спортсмена - Алексей Луценко и Евгений Федоров. Луценко выступит и в групповой, и в индивидуальной гонках. Федоров поедет только групповую.  В течение года они принимали участие в различных мировых соревнованиях в составе команды Astana Qazaqstan Team. В настоящее время парни бьются на многодневке "Тур де Франс". После этого они сделают небольшой перерыв, восстановятся, после чего выступят на Играх",- отметил старший тренер команда Даниил Фоминых.

Для лидера команды Казахстана Алексея Луценко это будет вторая Олимпиада. Ранее он принял участие в ОИ в Токио и занял 21-е место в групповой гонке и 32-е в индивидуальной. Мог он выступить и в Рио в 2016-м, однако не смог поехать в Бразилию из-за травмы. Луценко - четырехкратный победитель Азиатских игр. Он выигрывал этапы "Вуэльты" и "Тур де Франс".

Отметим, что в активе нашей страны есть также две лицензии в велотреке. Представитель в этом виде спорта определится по итогам чемпионата Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2129190-stalo-izvestno-kto-iz-velosportsmenov-predstavit-kazahstan-na-olimpiade-2024/

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