Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан получил историческую лицензию на летние Олимпийские игры

Опубликовано:

Казахстанский би-бой Амир Закиров
Амир Закиров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который получил путевку на Олимпиаду в брейкинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен заработал лицензию по итогам отборочного турнира в Будапеште. Закиров дошел до финала, где занял второе место и выиграл серебряную медаль. Золото досталось би-бою Lee из Нидерландов, бронза — Hong10 из Республики Корея.

Первый этап квалификационной серии ранее прошел в Шанхае, там казахстанец показал 15-й результат. По итогам двух стартов Закиров набрал 71 очко и занял шестое место в общем зачете, что позволило ему отобраться на Олимпиаду.

На Играх-2024 соревнования по брейк-дансу будут представлены впервые. Ранее они не входили в олимпийскую программу. По одному комплекту медалей разыграют мужчины и женщины. В каждом виде будут заявлены по 16 участников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2122578-kazahstan-poluchil-istoricheskuyu-licenziyu-na-letnie-olimpiyskie-igry/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.