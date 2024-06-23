Казахстан получил историческую лицензию на летние Олимпийские игры

Амир Закиров стал первым казахстанцем в истории, который получил путевку на Олимпиаду в брейкинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Спортсмен заработал лицензию по итогам отборочного турнира в Будапеште. Закиров дошел до финала, где занял второе место и выиграл серебряную медаль. Золото досталось би-бою Lee из Нидерландов, бронза — Hong10 из Республики Корея.

Первый этап квалификационной серии ранее прошел в Шанхае, там казахстанец показал 15-й результат. По итогам двух стартов Закиров набрал 71 очко и занял шестое место в общем зачете, что позволило ему отобраться на Олимпиаду.

На Играх-2024 соревнования по брейк-дансу будут представлены впервые. Ранее они не входили в олимпийскую программу. По одному комплекту медалей разыграют мужчины и женщины. В каждом виде будут заявлены по 16 участников.

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