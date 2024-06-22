Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские скалолазы преодолели квалификацию олимпийского отборочного турнира

Опубликовано:

Казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин
Казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин. Фото: НОК РК

Представители национальной сборной Казахстана по спортивному скалолазанию принимают участие во втором олимпийском отборочном турнире в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В дисциплине "скорость" у мужчин в 1/8 финала вышли казахстанские спортсмены Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин. Отметим, что Маймуратов завершил квалификацию с лучшим результатом.

Также стартовый раунд преодолела другая казахстанка Тамара Улжабаева.

Отметим, что в рамках соревнований разыгрываются олимпийские квоты. На ОИ пробьются скалолазы, которые займут первые семь мест по итогам двух отборов. Первый прошёл в Шанхае. После него Маймуратов находится на 11 месте, а Хайбуллин - на 32-м. Улжабаева занимает промежуточное 22 место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2122221-kazahstanskie-skalolazy-preodoleli-kvalifikaciyu-olimpiyskogo-otborochnogo-turnira/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.