Казахстанские скалолазы преодолели квалификацию олимпийского отборочного турнира

Представители национальной сборной Казахстана по спортивному скалолазанию принимают участие во втором олимпийском отборочном турнире в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В дисциплине "скорость" у мужчин в 1/8 финала вышли казахстанские спортсмены Амир Маймуратов и Ришат Хайбуллин. Отметим, что Маймуратов завершил квалификацию с лучшим результатом.

Также стартовый раунд преодолела другая казахстанка Тамара Улжабаева.

Отметим, что в рамках соревнований разыгрываются олимпийские квоты. На ОИ пробьются скалолазы, которые займут первые семь мест по итогам двух отборов. Первый прошёл в Шанхае. После него Маймуратов находится на 11 месте, а Хайбуллин - на 32-м. Улжабаева занимает промежуточное 22 место.

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