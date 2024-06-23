Казахстан получил лицензию на Олимпиаду-2024 в еще одном виде спорта

Амир Маймуратов выиграл лицензию на Олимпиаду-2024 в спортивном скалолазании, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Атлет успешно выступил в дисциплине "скорость" на отборочном турнире в Будапеште — столице Венгрии. Маймуратов показал лучший результат в квалификации, а в финальном раунде занял второе место.

Казахстанец не только выиграл серебряную медаль, но и расположился на третьей позиции в общем зачете по итогам двух отборочных этапов (первый прошел в Шанхае). Это позволило ему получить лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

28-летний Маймуратов стал первым представителем республики, который квалифицировался на предстоящие летние Игры в спортивном скалолазании. Кроме того, накануне атлет установил рекорд Казахстана на 15-метровой стене.

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