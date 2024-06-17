Третья ракетка мира Арина Соболенко не выступит на Олимпиаде-2024

Белоруска Арина Соболенко пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Третья ракетка мира могла выступить на турнире в нейтральном статусе, так как российским и белорусским спортсменам запрещено играть под национальными флагами. Однако Соболенко перед стартом на травяном турнире в Берлине рассказала о решении пропустить Олимпиаду.

"Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась в последние месяцы, чувствую, что должна позаботиться о своем здоровье. [Выступление на Олимпиаде] слишком сложно для графика. Я предпочитаю немного отдохнуть, чтобы убедиться, что физически готова к игре на кортах с твердым покрытием. Я хорошо подготовлюсь к следующей части сезоном на харде. Чувствую, что это безопаснее и лучше для моего тела", — призналась Соболенко.

Таким образом, белоруска решила не рисковать переходом на грунтовое покрытие, на котором пройдут матчи Олимпиады, после травяной части сезона. Заключительные турниры года состоятся на харде.

Ранее стало известно, что в число спортсменов, которые пропустят Олимпиаду, вошел и россиянин Андрей Рублев, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Пока это самая статусная потеря в мужском одиночном разряде.

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