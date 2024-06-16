Казахстан уступил в битве за олимпийские лицензии в стрельбе из лука

Представительницы национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука не смогли пробиться в четвертьфинал заключительного отборочного турнира на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В турецкой Анталье проходит последний олимпийский отбор по стрельбе из лука. В рамках соревнований будут разыграны квоты на Олимпиаду-2024, за которые бьются представительницы женской команды Казахстана.

Двум нашим спортсменкам в индивидуальных соревнованиях удалось дойти до 1/8 финала. Однако в следующий раунд они пробиться не смогли.

Алина Ильясова уступила представительнице Словакии Денисе Баранковой со счетом 4:6. Другая казахстанка Елизавета Авдеева потерпела поражение от иранской лучницы Мобиньи Фалла со счетом 2:6.

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