Казахстан уступил в битве за олимпийские лицензии в стрельбе из лука

Представительницы национальной сборной Казахстана по стрельбе из лука не смогли пробиться в четвертьфинал заключительного отборочного турнира на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В турецкой Анталье проходит последний олимпийский отбор по стрельбе из лука. В рамках соревнований будут разыграны квоты на Олимпиаду-2024, за которые бьются представительницы женской команды Казахстана.
Двум нашим спортсменкам в индивидуальных соревнованиях удалось дойти до 1/8 финала. Однако в следующий раунд они пробиться не смогли.
Алина Ильясова уступила представительнице Словакии Денисе Баранковой со счетом 4:6. Другая казахстанка Елизавета Авдеева потерпела поражение от иранской лучницы Мобиньи Фалла со счетом 2:6.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2118336-kazahstan-ustupil-v-bitve-za-olimpiyskie-licenzii-v-strelbe-iz-luka/