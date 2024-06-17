Молодой спортсмен, готовившийся к Олимпиаде-2024, погиб в возрасте 18 лет

В королевстве Тонга во время прыжка в воду погиб спортсмен Джей-Джей Райс, который должен был принять участие в Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Matangi Tonga.

Отец 18-летнего спортсмена Даррен Райс подтвердил, что Джей-Джей занимался фридайвингом с лодки. Его тело после несчастного случая было обнаружено на морском дне под лодкой другими дайверами. Попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Джексон Джеймс (Джей-Джей) Райс родился в Соединенных Штатах в семье британцев, но вырос в Хаапай (Тонга), где его родители, Даррен и Нина Райс, владеют домиком на острове Матафонуа.

Спортсмен на протяжении нескольких лет представлял королевство Тонга в кайт-серфинге на международных соревнованиях и считал себя тонганцем.

Джей-Джей недавно вернулся в Хаапай после участия в чемпионате мира по кайтсерфингу 2024 года в Йере на юге Франции. Молодой яхтсмен завоевал квоту на участие в Олимпийских играх — 2024.

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