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Молодой спортсмен, готовившийся к Олимпиаде-2024, погиб в возрасте 18 лет

Опубликовано:

Лодка
Лодка. Фото: Yaorusheng\Getty images

В королевстве Тонга во время прыжка в воду погиб спортсмен Джей-Джей Райс, который должен был принять участие в Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Matangi Tonga.

Отец 18-летнего спортсмена Даррен Райс подтвердил, что Джей-Джей занимался фридайвингом с лодки. Его тело после несчастного случая было обнаружено на морском дне под лодкой другими дайверами. Попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Джексон Джеймс (Джей-Джей) Райс родился в Соединенных Штатах в семье британцев, но вырос в Хаапай (Тонга), где его родители, Даррен и Нина Райс, владеют домиком на острове Матафонуа.

Спортсмен на протяжении нескольких лет представлял королевство Тонга в кайт-серфинге на международных соревнованиях и считал себя тонганцем. 

Джей-Джей недавно вернулся в Хаапай после участия в чемпионате мира по кайтсерфингу 2024 года в Йере на юге Франции. Молодой яхтсмен завоевал квоту на участие в Олимпийских играх — 2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2118765-molodoy-sportsmen-gotovyashchiysya-k-olimpiade-2024-pogib-v-vozraste-18-let/

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