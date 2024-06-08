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Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Олимпийские игры-2024

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова: Пресс-служба НОК РК

В пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана объявили состав сборной по дзюдо на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже, сообщает NUR.KZ.

Напомним, 7 июня Елдос Сметов одержал победу во внутреннем круговом турнире, на котором определился участник национальной команды в весовой категории до 60 килограммов.

Всего на Олимпиаде в Париже примут участие восемь казахстанцев. Семь из них примут участие в индивидуальных соревнованиях, а один спортсмен получил квоту на смешанные командные соревнования.

Состав команды выглядит следующим образом:

Женщины: Абиба Абужакынова (до 48 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Эсмигуль Куюлова (смешанные соревнования).

Мужчины: Елдос Сметов (до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Данияр Шамшаев (до 73 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг).

Олимпийские соревнования по дзюдо пройдут с 27 июля по 3 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2114310-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-olimpiyskie-igry-2024/

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