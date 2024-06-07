Дзюдоист Елдос Сметов представит Казахстан на Олимпийских играх-2024

В Алматы завершился турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную в весовой категории до 60 килограммов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На турнире выступило трое представителей Казахстана в данном дивизионе. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов разыграли между собой право на участие на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже.

Отметим, что данные спортсмены успешно выступили на международных квалификационных турнирах. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны.

В круговом турнире за право представить страну на ОИ победу одержал Елдос Сметов. Он победил во всех схватках, Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках.

Елдос Сметов является обладателем серебряной медали Игр в Рио (2016), а также в его активе есть "бронза" турнира в Токио (2020).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.