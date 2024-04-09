Французский министр оценил уровень террористической угрозы на Олимпиаде-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Parisien ответил на вопросы о безопасности летней Олимпиады 2024 года, которую примет Париж, передает NUR.KZ.

Соревнования запланированы на период с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября Париж примет Паралимпийские игры.

"Сегодня нет явной террористической угрозы для этих турниров. Не стоить ставить под сомнение саму организацию. С того момента, как мы занялись вопросом безопасности, основные мероприятия [Олимпиады и Паралимпиады], вероятно, оказались в числе самых безопасных мест, где будет меньше всего возможностей для преступных действий", — заявил Дарманен.

Министр считает хорошей идеей проведение церемонии открытия Игр на реке Сене. Очно наблюдать за ней с набережных смогут не менее 300 тысяч человек. По словам чиновника, организаторы "готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам".

"Уверен, что в случае явной и непосредственной угрозы мы будем реализовывать решения, принятые президентом республики [Эммануэлем Макроном]. У нас есть множество возможных сценариев, основанных на критических ситуациях", — подчеркнул Дарманен.

Среди мер безопасности в день церемонии открытия есть, например, закрытие воздушного пространства. Дополнительно создано 11 мобильных подразделений среди органов правопорядка. Министр заявил, что ему пришлось отменить 100% отпусков полицейских и жандармов на соответствующий период.

Дарманен ожидает прибытие 2500 сотрудников силовых ведомств из-за рубежа для оказания помощи французской стороне. "Например, они будут сопровождать команды или болельщиков из своих стран либо помогут нам вместе с собаками в поиске наркотиков, взрывчатки и оружия", — сказал министр.

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