Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте объявил, что россиянам и белорусам нельзя посетить церемонию открытия летней Олимпиады 2024 года, передает NUR.KZ.

Представители этих стран, которые соответствуют критериям допуска, смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе. Их медальные успехи не учтут в общекомандном зачете. В случае победы нейтральных атлетов на Олимпиаде при награждении будут использованы специальные флаг и гимн, которые презентовал МОК.

На парад команд на церемонии открытия Игр-2024 россиян и белорусов не пустят. В МОК отметили, что аналогичные меры принимались в 1992 году в отношении представителей стран бывшей Югославии, которые тогда выступали как "Независимые олимпийские участники".

Решение о церемонии закрытия будет принято позднее. В МОК напомнили, что в ней спортсмены участвуют все вместе, то есть без разделения на команды.

Кроме того, организация заявила, что на данный момент на Олимпиаду-2024 квалифицировались 12 россиян и 7 белорусов. Эксперты прогнозируют, что по наиболее вероятному сценарию итоговое число допущенных нейтральных атлетов из этих стран составит 36 и 22 соответственно. Максимально возможное представительство МОК оценил в 54 россиянина и 28 белорусов.

Ранее Международный паралимпийский комитет объявил, что нейтральные атлеты не смогут принять участие в церемонии как открытия, так и закрытия Игр-2024.

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