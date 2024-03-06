Россиян и белорусов не пустят на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024

Международный паралимпийский комитет (IPC) на официальном сайте объявил, что представители России и Беларуси не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр-2024 в Париже.

В среду организация опубликовала регламент для нейтральных атлетов, который распространяется на россиян и белорусов. Представители этих стран не будут допущены на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024, а их медали не пойдут в зачет общекомандного рейтинга.

Также в IPC напомнили, что россияне и белорусы могут соревноваться в нейтральной форме под белым флагом с черной надписью "NPA" (с английского — нейтральные паралимпийские атлеты). Государственные флаги и иная символика России и Беларуси будут запрещены на любых объектах Игр-2024. При победах атлетов из этих стран на церемониях награждения будет звучать паралимпийский гимн.

Ранее IPC заявил, что не пустит на Игры в Париже тех россиян и белорусов, которые активно поддерживают военные действия в Украине либо связаны контрактами с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.