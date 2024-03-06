Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Россиян и белорусов не пустят на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Талисман Паралимпиады-2024 в Париже у Сены
Талисман Паралимпиады-2024 в Париже. Фото: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) на официальном сайте объявил, что представители России и Беларуси не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр-2024 в Париже.

В среду организация опубликовала регламент для нейтральных атлетов, который распространяется на россиян и белорусов. Представители этих стран не будут допущены на церемонии открытия и закрытия Паралимпиады-2024, а их медали не пойдут в зачет общекомандного рейтинга.

Также в IPC напомнили, что россияне и белорусы могут соревноваться в нейтральной форме под белым флагом с черной надписью "NPA" (с английского — нейтральные паралимпийские атлеты). Государственные флаги и иная символика России и Беларуси будут запрещены на любых объектах Игр-2024. При победах атлетов из этих стран на церемониях награждения будет звучать паралимпийский гимн.

Ранее IPC заявил, что не пустит на Игры в Париже тех россиян и белорусов, которые активно поддерживают военные действия в Украине либо связаны контрактами с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2064913-rossiyan-i-belorusov-ne-pustyat-na-tseremonii-otkrytiya-i-zakrytiya-paralimpiady-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.