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МОК утвердил флаг для россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

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Олимпийские кольца на фоне здания в Париже
Олимпийские кольца в Париже. Фото. : Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал новую информацию о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024, передает NUR.KZ.

Представители этих стран смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда требований, которые озвучивались ранее. Наряду с другими спортсменами россияне и белорусы должны будут подписать условия участия, в том числе обязательство следовать Олимпийской хартии.

В МОК представили специальный флаг для нейтральных атлетов на Играх-2024. Он сочетает в себе белый цвет и оттенок зеленого. В центре флага располагается надпись "AIN", которая расшифровывается на английском и французском языках. На русском языке она означает "Индивидуальные нейтральные атлеты".

Флаг нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024
Флаг нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024. Фото: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

Также МОК опубликовал гимн для этой категории спортсменов. Мелодия длится 1 минуту 21 секунду и не содержит слов.

Кроме того, МОК создал специальную комиссию для проверки россиян и белорусов. В нее вошли вице-президент организации Николь Хевертц, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и трехкратный призер Олимпийских игр Пау Газоль, а также победитель Олимпиады-2004 в настольном теннисе Ю Сын Мин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2071089-mok-utverdil-flag-dlya-rossiyan-i-belorusov-na-olimpiadu-2024/

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