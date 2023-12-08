Спортсменов из России и Беларуси допустили на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Представители этих стран смогут участвовать в соревнованиях только в индивидуальном нейтральном статусе. Такая мера исключает использование флагов, гимнов и любой другой национальной символики.

Допуск могут получить только спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду через отборочные соревнования под эгидой международных федераций. На данный момент такие лицензии есть у восьми россиян и трех белорусов.

Кроме того, для попадания на Игры спортсмены из этих стран должны соблюдать правила допуска, которые ранее МОК рекомендовал использовать всем международным федерациям. На Олимпиаду не будут допущены атлеты, которые активно поддерживают войну между Россией и Украиной и/или заключили контракты с военными или силовыми структурами.

Российские и белорусские спортсмены не смогут соревноваться в командных дисциплинах. Государственные лица из этих стран не получат аккредитацию на Игры-2024.

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