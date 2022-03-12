Ербол Хамитов стал девятым в лыжной гонке на Паралимпиаде-2022

Ербол Хамитов. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов попал в десятку сильнейших в лыжной гонке на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам лыжной гонки (средняя дистанция) в сидячем положении Ербол Хамитов (34:45.5) занял девятое место, уступив победителю Чжуну Мао (29:10.7) из Китая 5 минут и 35 секунд.

Серебряную медаль завоевал еще один местный спортсмен Чжэн Пэн (30:08.4). Тройку призеров замкнул представитель Италии Джузеппе Ромель (31:42.5).

Также в сегодняшней гонке участвовали казахстанцы Сергей Усольцев (22 место), Денис Петренко (26 место) и Юрий Березин (31 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1960366-erbol-hamitov-stal-devyatym-v-lyzhnoy-gonke-na-paralimpiade-2022/