Александр Герлиц вновь попал в ТОП-5 на Паралимпиаде-2022 и увеличил призовые

Александр Герлиц. Фото: olympic.kz

Казахстанский спортcмен Александр Герлиц попал в пятерку лучших в лыжной гонке на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В гонке свободным стилем (стоя) на средней дистанции Александр занял пятое место (35:11.0), уступив победителю Ван Чэньяну (33:07.8) из Китая две минуты.

Вторым финишировал француз Бенджамин Давье (33:09.1). Тройку призеров замкнул еще один представитель Китая Цай Цзяюнь (33:18.0).

Напомним, что ранее Герлиц принес Казахстану первую медаль на Паралимпиаде-2022, став бронзовым призером в биатлонной гонке (средняя дистанция).

Также он с учетом сегодняшнего результата трижды попал в ТОП-5. Тем самым Александр увеличил свои призовые за успешное выступление на Паралимпиаде-2022.

Государством Герлицу положено 105 тыс. долларов (75000 долларов за бронзу + 30000 долларов за трижды пятое место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1960363-aleksandr-gerlits-vnov-popal-v-top-5-na-paralimpiade-2022-i-uvelichil-prizovye/