Фристайлистка Эйлин Гу - рекордсменка и одна из главных звезд ОИ-2022

Эйлин Гу. Фото: instagram.com/eileen_gu_/

Китайская фристайлистка Эйлин Гу стала одной из главных звезд прошедшей Олимпиады-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В Пекине Эйлин сумела завоевать три награды: золото в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле.

Тем самым она стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось взять три медали на одной Олимпиаде.

Также 18-летняя Эйлин - самая молодая чемпионка Олимпиады в лыжном фристайле.

Напомним, что уроженка США Эйлин Гу с 2019 года выступает за Китай.

Эйлин Гу довольно активно ведет свой Instagram. На ее страницу подписаны 1,4 млн пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959449-fristaylistka-eylin-gu-rekordsmenka-i-odna-iz-glavnyh-zvezd-oi-2022/