В Пекине прошла церемония открытия зимней Паралимпиады-2022

Церемония открытия Паралимпиады-2022. Фото: Steph Chambers/Getty Images

В Пекине состоялась церемония открытия ХIII зимних Олимпийских игр-2022, передает NUR.KZ.

Торжественное событие прошло на Национальном стадионе, известном как "Птичье гнездо".

Церемония открытия получилась яркой и эффектной. По словам режиссера мероприятия Чжан Имоу, около 30% участвующих артистов - люди с ограниченными возможностями.

В параде атлетов приняли участие спортсмены из 46 стран, в том числе и Казахстана.

Отметим, что вчера Международный паралимпийский комитет отстранил от соревнований спортсменов из Беларуси и России из-за ситуации в Украине.

Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг на колясках.

Команду Казахстана на Играх-2022 представят пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Знаменосцем паралимпийской сборной Казахстана стал бронзовый призер Кубка мира по лыжным гонкам Ербол Хамитов.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959356-v-pekine-proshla-tseremoniya-otkrytiya-zimney-paralimpiady-2022/