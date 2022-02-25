Абаев поручил пересмотреть кандидатуры главных тренеров по некоторым зимним видам спорта

Даурен Абаев. Фото: gov.kz

Глава Минкультуры и спорта на совещании по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине дал оценку работе главных тренеров по зимним видам спорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев, ссылаясь на закон "О физической культуре и спорте", заявил, что главный тренер Республики Казахстан несет ответственность за подготовку спортсменов национальных сборных команд к международным соревнованиям.

"Мы полностью вверяем процесс подготовки спортсменов главному тренеру, который составляет все планы подготовки и весь тренировочный процесс. Со стороны же уполномоченного органа идет обеспечение финансовыми средствами и создание благоприятных условий для качественной подготовки спортсменов", – пояснил он.

Так, министр отметил работу тренеров по шорт-треку, конькобежному спорту, фристайл-могулу.

"Однако по целому ряду видов спорта результаты стоят на одном уровне десятилетиями: горнолыжный спорт и лыжное двоеборье. Необходимо либо менять подходы, либо поднимать вопрос целесообразности содержания штатных сборных команд по этим видам спорта.

Вместе с тем, поручаю пересмотреть кандидатуры главных тренеров по таким видам спорта, как лыжные гонки, биатлон, фристайл акробатика, прыжки на лыжах с трамплина", – резюмировал Абаев.

Ранее Даурен Абаев высказался о результатах Казахстана в Зимних Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что неудовлетворительные результаты на Олимпиадах – это вопрос не только системы подготовки олимпийских команд: это результат наличия системных проблем в отечественном спорте в целом.

Также он озвучил основные, по его мнению, проблемы казахстанского спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958059-abaev-poruchil-peresmotret-kandidatury-glavnyh-trenerov-po-nekotorym-zimnim-vidam-sporta/