"Речь идет о провале": Абаев о результатах Олимпийских игр в Пекине

Олимпиада-2022. Фото: olympic.kz

Глава Министерства культуры и спорта РК Даурен Абаев высказался о результатах Казахстана в Зимних Олимпийских играх в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Абаев отметил, что неудовлетворительные результаты на Олимпиадах – это вопрос не только системы подготовки олимпийских команд: это результат наличия системных проблем в отечественном спорте в целом.

"Понятное дело, что поводов для радости немного. Фактически, речь идет о провале, и в общественном мнении господствует именно такая интерпретация.

Особенно болезненно казахстанцы восприняли отсутствие медалей на фоне слабых результатов наших спортсменов в Токио", – добавил министр.

Чтобы изменить ситуацию, по его словам, нужны большие комплексные изменения в системе подготовки спортсменов на всех уровнях – от спортивных секций до формирования олимпийского резерва.

"Сегодня существует вполне осязаемый риск повторения таких же результатов на Олимпийских играх в Париже, если мы не примем в кратчайшие сроки комплекс государственных мер по изменению парадигмы развития спорта в стране.

Поэтому мы должны максимально мобилизоваться и поднять отечественный спорт на новый качественный уровень", – заявил Абаев.

Для этого планируется сформировать программное видение развития спорта, включая строительство инфраструктуры, систематизацию календарей соревнований и подготовительных сборов, установление баланса в финансировании профессионального и массового спорта, укомплектование спортивных школ всех уровней, подготовку судей, тренеров, спортивных врачей и многое другое.

"Разработанный план развития мы согласуем с президентом страны и приступим к его реализации. Для удобства в него войдут две суб-программы подготовки казахстанских спортсменов к следующим олимпийским играм: "Париж-2024" и "Милан-2026". Всю полноту ответственности за их реализацию министерство готово взять на себя", – резюмировал глава Министерства культуры и спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958055-rech-idet-o-provale-abaev-o-rezultatah-olimpiyskih-igr-v-pekine/