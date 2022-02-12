"Не получилось разогнаться": Иван Аржаников рассказал о своем старте на ОИ-2022

Иван Аржаников. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Иван Аржаников прокомментировал свое выступление на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По словам Ивана, у него не получилось разогнаться. По этой причине он занял 28 место.

"Подготовка была хорошая. В принципе, все сделали. Сегодня чуть-чуть бег не получился, разгон в первую очередь. А так все понравилось. Это был мой первый старт на Олимпийских играх. Теперь побегу 1000 метров" - заявил Аржаников.

Отметим, что на дистанции 500 м чемпионом стал китаец Тинюй Гао, который установил олимпийский рекорд (34.39).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955831-ne-poluchilos-razognatsya-ivan-arzhanikov-rasskazal-o-svoem-starte-na-oi-2022/