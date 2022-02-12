Казахстанские биатлонисты выступили в мужском спринте на ОИ-2022

Александр Мухин. Фото: instagram.com/biathlon_kaz/

Казахстанские биатлонисты завершили выступление в мужском спринте (10 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Александр Мухин занял 49-е место, преодолев дистанцию за 26 минут и 37 секунд. Тем самым он отобрался в гонку преследования.

К сожалению, не смог попасть в ТОП-60 Владислав Киреев. Он завершил спринт на 77-м месте (27:21.7).

Чемпионом же стал норвежец Йоханнес Бе (24:00.4), его брат Тарьей Бе (24:39.3) занял третье место. Серебряную медаль завоевал француз Кантен Фийон Майе (24:25.9).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955826-kazahstanskie-biatlonisty-vystupili-v-muzhskom-sprinte-na-oi-2022/