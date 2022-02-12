ОИ-2022: конькобежец Иван Аржаников стал 28-м на дистанции 500 метров

Иван Аржаников. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Иван Аржаников выступил на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Иван Аржаников пробежал дистанцию за 35.82 секунды, и тем самым занял 28-е место из 30-ти участников.

Чемпионом же стал представитель Китая Тинюй Гао, установивший олимпийский рекорд (34.32). Серебро завоевал Чха Мин Гю из Южной Кореи (34.39), тройку призеров замкнул японец Ватару Морисигэ (34.49).

Отметим, что для казахстанского конькобежца это первые Олимпийские игры в карьере.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955824-oi-2022-konkobezhets-ivan-arzhanikov-stal-28-m-na-distantsii-500-metrov/